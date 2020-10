Bonjour,



Je m'appelle Olivia Lefieux. J'ai commencé par un bac professionnel de commerce puis je me suis orientée vers un BTS Assistant de Gestion PME-PME en alternance.



Mes deux ans passé chez un concessionnaire SNIAT Fiat ma permis de découvrir l'administratif et cela ma plu. Ensuite, je suis allée onze mois en Australie en séjour linguistique, neuf mois à Perth et deux mois à Sydney pour apprendre l'anglais car cette langue est importante pour communiquer dans le monde. De plus, j'ai rencontré des personnes de différentes cultures et cela ma enrichit.



Après mon voyage, j'ai effectué une formation Assistant Import-Export à l'UPR (Union Portuaire Rouennaise). Depuis ce cursus, j'ai travaillé une quinzaine d'entreprises principalement chez les transitaires. Jai touché un peu de tout mais je me suis spécialisée dans la facturation.



Les différents postes que j'ai pu occuper, comme l'accueil, le traitement des mails, le montage des dossiers, la pratique des outils informatiques, la facturation m'ont appris à faire face à de multiples situations et à obtenir une certaine facilité à m'adapter. De fait, mes précédentes expériences m'ont permis d'acquérir le sens de la communication, de la persévérance mais également de la rigueur. Volontaire et organisée, j'apprécie également le travail d'équipe.



Aujourd'hui, je souhaiterai continuellement accumuler mes connaissances et améliorer mes compétences. Je recherche un poste polyvalent où je peux mêler le contact que j'apprécie et mes capacités d'assistante de gestion. C'est pourquoi, Je souhaite de terminer la validation du BTS Assistant de gestion ou effectuer un BTS SP3S (Services & Prestations des Secteurs Sanitaires et Social) dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.



Je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à ma candidature et c'est avec plaisir que vous rencontrerai lors d'un entretien pour vous détailler mes compétences et vous exposer mes motivations pour ce poste.



Cordialement,



Olivia Lefie