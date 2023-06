Olivia OLLIEROU

Je suis actuellement Ingénieur des Ventes au sein de l'entreprise KONE, groupe à dimension internationale et leader du marché accessibilité et "People Flow".



Je suis amenée à gérer de manière proactive la relation client sur une zone commerciale représentant près de 1000 installations. Je suis notamment responsable du client stratégique de l'agence Hauts de Seine Nord que j'ai intégré il y a maintenant plus d'un an.



Capable de m'adapter rapidement à mon environnement j’ai su assoir ma capacité d’initiative et de décision. De plus, au travers, des différentes missions qui m’ont été confiées j’ai su répondre aux attentes de ma hiérarchie en termes de développement commercial et de satisfaction client.



Par ailleurs, ma contribution a apporté une valeur ajoutée certaine à de nombreux projets commerciaux, me permettant ainsi de devenir une véritable actrice de ma carrière mais également du monde économique.



Mes compétences :

services

commercial

biotechnologies

mécanique

Account Manager

ingénieur d'affaires