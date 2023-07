Olivier ALLARD

"Arrêtons de chercher des solutions satisfaisantes, cherchons des solutions optimales".



Le secteur bancaire connaît une mutation d'ampleur sans précédent: fréquentation en baisse dans les agences traditionnelles, digitalisation de la relation bancaire, apparition des fintechs, effondrement des taux, etc.



Un compte sur trois s'ouvre désormais en ligne. Quid du conseiller 3.0 de demain ?



De nouvelles problématiques sont donc à prendre en considération.



Du côte du financement des entreprises, et plus particulièrement des start-up, quelles solutions proposer en parallèle des love money, business angels ou crowdfunding ?

Ce sont pourtant ces nouvelles structures, innovantes, qui véhiculeront les emplois de demain.

S'y intéresser amène les acteurs traditionnels à repenser leurs modes opératoires.





Mon objectif demain: parfaire ma formation pour prendre part aux décisions stratégiques en y apportant un regard différent grâce à mes expériences variées.

Le tout pour relever ce défi de la digitalisation.



Et mettre au coeur du management la qualité de vie au travail. "Learn to look after your staff first and the rest will follow" (Richard Branson - PDG de VIRGIN).



Mes compétences :

communication

international

sponsoring

Pédagogie

Rigueur

Organisation