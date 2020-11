Olivier BLANCHARD

2012-A date: Directeur Commercial HAMELIN SAS



2009-2011: Consultant (SONY, BEL, entreprises du secteur cosmétique)



2006 2008:Directeur France ORLANE



2000 2005:Directeur commercial SHISEIDO France



1987 1999:L'OREAL(Garnier)

1997 1999:Directeur national des ventes

1993 1997:Directeur de clientèle national

1990 1992:Chef des ventes régional

1989 1990:Responsable de l'animation des ventes

1988 1989: Contrôleur de gestion du commercial

1987 1988:Chef de secteur



Mes compétences :

- Expertise de lopérationnel doublée dune réelle aptitude à définir et conduire une stratégie

- Gestion du P&L

- Forte capacité à manager, réorganiser et faire évoluer des équipes pluridisciplinaires

- Expérience de la grande distribution, de la distribution spécialisée et du e-commerce

- Implantation et développement de marques mais également de la MDD