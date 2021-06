Olivier BONNEEL

En consultant ce profil, vous rencontrerez une personne qui baigne dans le milieu de la Distribution depuis maintenant 3 ans. Après un BTS en Négociation Relation Client, je me suis effectivement tourné vers l'Institut du Marketing et du Management de la Distribution afin de poursuivre mes études jusqu'à mon Master Marketing de la distribution Multicanal obtenu en Juin 2012.



Grâce à mes différentes formations, j'ai développé un sens accru du client mais également des connaissances et des compétences globales dans la gestion de projet : management des équipes, mise en place de planning, capacité d'adaptation...



D'un point de vue personnel, mes différents loisirs et expériences m'ont permis de développer des compétences techniques notamment dans la conception de site web, ainsi que ma créativité grâce à la retouche photo, la musique ou encore les loisirs créatifs.



Bilingue anglais, je saurai m'épanouir dans une société tournée vers l'international.



Mes compétences :

SEO

HTML/CSS

Management

distribution

e-marketing

trafic manager

référencement

communication

Marketing

E-commerce