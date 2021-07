Olivier BONNINGUES

Consultant, développeur, intégrateur autour de la solution e-commerce Prestashop et Symfony.



J'interviens auprès des e-commerçants souhaitant monter leur site e-commerce, depuis la phase d'analyse et de spécification du site jusqu'à la mise en production et les développements annexes.



J'interviens également auprès d'agences Web en quête d'expertise sur la solution Prestashop.



Certifié Zend PHP5.3, j'interviens également sur tout projet PHP, en particulier basé sur le framework Symfony



Mon parcours :

De formation Ingénieur système et langages de programmation, j'ai exercé pendant une quinzaine d'année dans de grosses sociétés de télécommunication (Nortel puis Alcatel-Lucent), au sein de la R&D, occupant différents postes :



- développeur en C / C++ / Assembleur sur des applications temps réel embarquées



- intégrateur, testeur, en charge de la validation des logiciels livrés



- management d'équipe de développement jusqu'à une dizaine de personnes



- responsable de projet, garant des dates de livraisons et des contenus fonctionnels



- architecte logiciel sur de grosses applications (plusieurs millions de lignes de codes)



J'ai ainsi participé à des projets impliquant plusieurs dizaines voir centaines de personnes, réparties dans plusieurs pays.



En 2008, dans mes temps libres, je me plonge dans Prestashop (version 1.0) pour des amis qui souhaitent monter leur boutique en ligne.



Séduit par la simplicité de cette solution e-commerce, je développe alors des modules et participe à la communauté Prestashop.



Souhaitant revenir sur des projets à taille plus humaine, le conseil et le développement autour de Prestashop sont désormais mon activité principale.



La certification PHP5.3 me permet désormais de travailler sur tout projet basé sur Symfony



Mes compétences :

JQuery

Ecommerce

Prestashop

MySql

Javascript

E-commerce

Symfony2