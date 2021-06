Olivier BUTHION

Ingénieur Arts et Métiers ( diplôme ECAM en 1997 ), j'intègre depuis février 2014 une nouvelle entreprise et une nouvelle fonction.

D'abord responsable Planification ma mission consiste à fiabiliser nos délais par un rôle transversal de coordination.

Ma mission sélargit ensuite avec la responsabilité du service ADV et supply chain (5 personnes) : animer les équipes, coordonner les sous-traitants français et étrangers, communiquer et échanger avec les clients pour garantir la fiabilité de notre service.



Enfin, de part mon expérience et mes compétences, mes responsabilités s'élargissent au Système d'informations avec une attention toute particulière sur la sécurité numérique.



Guitariste amateur, je suis passionné de musique (jazz, blues, rock, funk, fusion etc...) et je joue assez régulièrement dans un groupe avec des amis.

Comme beaucoup j'ai aussi la passion du football, ayant pratiqué ce sport pendant plus de 15 ans en club.



Mes compétences :

Informatique

Décisionnel

Chef de projet

SI

Textile

Ingénieur

Crystal report

Qlikview

Qualité

Tissage

ERP

Contrôle de gestion

Conseil