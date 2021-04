Olivier CALANVILLE

Spécialiste de la distribution en électrodomestique et automobile, j’ai eu la chance de découvrir différentes enseignes et stratégies dans l’univers de la grande distribution et la distribution spécialisée.



Je suis adepte des situations de changement et de développement. Après deux réimplantations complètes chez Darty et Carrefour, une ouverture d’un centre Norauto, celle de Surcouf Haussmann, et enfin Saturn à Ivry sur seine , j'ai eu l'opportunité, avec mon associé, d'acheter un fond de commerce d'un agent de marque Ford en 2010.



Depuis juin 2010, je dirige ce site qui réalise 1M€ de CA dont une forte part effectuée par l'atelier mécanique et carrosserie.



Mes compétences :

Vente

Marketing

Management

Gestion

Développement commercial

Automobile

Distribution

Chef de secteur