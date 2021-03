Olivier CALVINO

J'aide les PME/PMI à se renforcer, s'adapter et se développer:

= > Stratégie: Imaginer et choisir de façon construite et réfléchie sur quels créneaux se (re)positionner et comment y parvenir

= > Opérationnel: Mettre sur pieds de façon robuste des projets innovants et ambitieux OU améliorer significativement la performance (i.e. produire plus vite et moins cher tout en améliorant la qualité des produits / services et lambiance de travail.



Qui sont mes clients ?

- Des chefs dentreprises ambitieux qui veulent préparer lavenir et améliorer le quotidien de leur entreprise

- Des dirigeants de grands groupes qui recherchent une compétence extérieure et neutre capable de préparer et de conduire des projets damélioration de la performance avec leurs équipes



Ce que mes clients apprécient ?

- Les résultats quils obtiennent

- Ma capacité à madapter rapidement à leur « culture » et leur environnement

- Les approches motivantes et les méthodes structurantes et constructives que je leur propose



Ce que japporte aux différents secteurs :

- Lindustrie pour optimiser la productivité (lean manufacturing & TPM)

- Le hi-tech pour ajuster le positionnement produit / marché (analyse de la valeur & avantages compétitifs)

- Les services pour améliorer la performance & la qualité du travail (mapping, organisation, intelligence collective)



Le plaisir dêtre utile jai créé DBM Partner parce que :

- jai le sens du service

- jaime travailler dans des contextes variés et en tirer des synergies pour mes clients

- ma formation et mes expériences sont des compétences directement utiles pour mes clients

- mon expérience à linternational (Singapour, USA, Turquie, Europe) est un plus pour s'ouvrir et se développer à l'international