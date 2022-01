Olivier COLLET

Après un parcours de manager finance/RH, poursuivi par une expérience de direction générale d'une structure de 230 personnes pendant un peu plus de 5 ans, je recherche un poste de DG dans un environnement de type PME idéalement.



Mes compétences :

Audit et contrôle de gestion.

Développement RH et recrutement.

Transformation des organisations.

Management général.

Par ailleurs, une passion pour le sport en général et le rugby en particulier pour lequel j'oeuvre en tant que dirigeant régional depuis plus de 20 ans (gestion évènementielle et développement de la pratique)