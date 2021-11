Olivier COLLOMBON

COMPETENCES PROFESSIONELLES:



Technicien d'exploitation en chauffage et climatisation. Responsable des départements des Alpes-de-Haute-Provence (04) et Hautes Alpes(05) pour les bâtiments EDF (Entretien,Dépannage,Maintenance et Travaux).

Elaboration des devis, suivi des commandes et management d’équipes de sous traitants.



Expérience en bureau d'étude:

Energétique du bâtiment :

Maîtriser l’énergie et la conception bioclimatique des bâtiments (isolation, apport solaire, ventilation, free-cooling), technologies de production d’énergies renouvelables : photovoltaïque, solaire thermique, géothermie / PAC ; infiltrométrie, thermographie IR, gestion technique des bâtiments

Intégrer des sources d’énergies renouvelables dans la conception architecturale

Réaliser l’étude thermique du bâtiment pour prétendre au label BBC,HPE,THPE, démarche HQE

Dimensionner des équipements : pompe à chaleur, centrale de traitement de l’air, solaire thermique, chaudière granulé de bois, ECS thermodynamique, photovoltaïque

Diagnostiquer la performance énergique

Proposer des solutions énergies renouvelables et innovantes pour la construction neuve et la rénovation des bâtiments

Analyse technique et économique des solutions (retour sur investissement)



Très bonne maîtrise en DAO "Plancal Nova" pour l'ingénierie des fluides,"Autocad",,Simulation thermique dynamique "Pléiade"



* Réalisation des lots CVC et plomberie de 140 logements BBC "Les Terrasses de Figuerolles" situés à la Ciotat avec système de chauffage, production d' ECS ,traitement de l'air et sanitaire appeler YZENTIS.

* Réalisation de plan d’exécution,d'incorporation et de réservation pour 43 logements sociaux "Quartier la Beaume" à Sausset les Pins.

* Réalisation complète et détaillée en 3 dimensions de chaufferies.

* Réalisation de 7 chaufferies pour la construction de 115 logements collectifs "Domaine du Grand Puits à Venelle (13) avec système de capteur solaire "drawnback" autovidangeable.

* Consultations de matériels auprès des fournisseurs, négociation, Commandes.

* Réalisation des plans,schéma de principe, des notes de calculs, des dimensionnements de l'ensemble des éléments... Mais également le suivi de chantier.



Mes compétences :

Domotique

ENERGIES RENOUVELABLE

Génie climatique

Immotique

Ingénierie

RT2012

AutoCAD