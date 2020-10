Http://www.cabinet-courteille.fr/



Titulaire du diplôme d'Expertise Comptable (D.E.C. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 2008) et fort dune expérience dune dizaine d'année en cabinets d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, Olivier Courteille crée en 2011 le « Cabinet Courteille et Associés ».



Il accompagne dans leur développement TPE et PME, locales et régionales, mais également associations et particuliers, dans les problématiques notamment fiscales qu'ils peuvent rencontrer.



Il dispense en outre et à titre accessoire des actions de formation.



En 2020 et suite à l'obtention du Diplôme Universitaire « Expertise de Justice » parcours « Expertise Comptable de Justice » (Université de Toulouse 1 Capitole), Olivier Courteille a fait reconnaître sa compétence spécialisée en matière d'expertise contractuelle dans un environnement contentieux.