Olivier DE JESUS MARTINS

Titulaire d'un BTS Electrotechnique, j'ai plus de vingt années d'expérience professionnelle en tant qu'électricien bâtiment/tertiaire avec de bonnes connaissances en industrie.

Intérimaire depuis 1997, chef d'équipe depuis 2001, j'ai eu la confiance de nombreuses entreprises du bassin Rémois me permettant, selon les challenges, d'encadrer une équipe de 4 à 12 personnes et d'acquérir de solides compétences dans la sécurité ainsi que dans le domaine technique.



Aujourd'hui, je recherche un nouveau challenge professionnel, une place plus stable sur Reims et environs, sans contraintes de déplacements régionaux ou nationaux à la semaine.

Passionné par mon métier, autonome, sérieux, dynamique,motivé,et bricoleur expérimenté tout corps d'état, j'ai un grand sens du travail en équipe.



Habilitations H1V-B1V renouvelées en Juin 2019

Formation Montage et installation des échafaudage fixes obtenue en Octobre 2014

Caces Nacelle 1B-3B renouvelé en Mai 2020



Mes compétences :

Organisé

Rigoureux

Dynamique