Olivier DECAESTECKER

Je suis un manager industriel. De formation ingénieur Arts & Métiers, j'ai une expérience de 30 ans essentiellement dans l'industrie automobile puis aéronautique. Je suis maintenant manager de transition / consultant depuis 2008. J'ai été en position de fournisseur vis à vis de PSA, Toyota, Airbus, Snecma et Dassault aviation.



De mon point de vue, l'homme reste la principale valeur de l'entreprise et les meilleurs résultats sont obtenus en développant son autonomie, ses compétences et sa motivation en s'appuyant sur la culture et le savoir faire de l'entreprise. La démarche que je propose s’appuie sur des méthodes éprouvées (Lean, approche processus, 5 S, Kaisen).



Les trois réalisations les plus significatives de mon parcours sont :

Un projet d’investissement de 10 M€ Chez Aubert &Duval pour Dassault Aviation, un projet de management de la performance chez PSA avec une amélioration de la performance de 10% par an durant 5 ans, et la mise en place du Lean chez PSA et Manitou avec des performances comparables et durables.



Présidence de CE, DP et CHSCT.

Mean manufacturing

EFQM

ISO 9000 V 2001

Conduite du changement, management par projets

Amélioration continue, 5S, TPM

Management et organisation industriels

Ressources humaines (IRP)

Lean Manufacturing, 5S, améliorations continue

ISO 9001, Plan de surveillance

Lean IT

Cartographie

CHSCT

Management

Management et organisation industriels, CE, DP

Tôlerie, chaudronnerie, usinage, mécano soudure

Lean

Amélioration continue

budgets

Supply Chain

ISO 900X Standard

Chassis