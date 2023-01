Olivier DÉCAMPS

Aujourd’hui technicien du web dans l’industrie des services, j’ai une expérience professionnelle acquise dans les secteurs de l’industrie électronique, la métallurgie et l’aéronautique.



J’ai pu m’enrichir de ces expériences variées et cultiver le gout pour les situations nouvelles et l’adaptation.



Pour l’accompagnement des projets et dans la mesure du possible :



- Aide à la définition du besoin.

- Validation d’un cahier des charges.

- Modélisation merise.

- Définition des cas d’utilisation.

- Choix technologiques.

- Codage.

- Recette.





Mes compétences :

Python Programming

Bootstrap

Django

Webmin

Visual Basic for Applications

Visual Basic

Validation design

Thermocouples

Symfony

MySQL

JavaScript

HTML

Cascading Style Sheets

Apache WEB Server