Olivier DEGUFFROY

Manager des projets transversaux, Imbriquer, Programmer, Découper des pièces métalliques, Maintenir les machines en production, former les personnes à ce métier ainsi que dans le levage manutention sont mes domaines depuis plus de 20 ans.

Ouvert a de nouveaux challenges France et Europe.



Mes compétences :

Programmation en machine de decoupe

Formateur cariste, nacelle, pont roulant

Decoupe plasma hypertherm

Langue slovaque neccessaire a la vie courante

Soudure TIG MIG acier et inox

Programmation essi et iso sur machine de decoupe

Maintenance industrielle

Manager des projects transversaux