Olivier DOMAIN

Spécialiste de l'hygiène dans la restauration, l'hotellerie, industrie et distribution alimentaire, la blanchisserie. Compétences bâties sur deux piliers : le Marketing et les Ventes grands comptes. Créer le lien entre les opportunités du marché, l'offre et les ventes.

Profil international gagné en Océanie (liens avec l'Europe, Les USA et l'Asie) et en Europe (encadrement d'une équipe multi-nationale - 3 pers. - dans un cadre Européen à 25 pays).

Ingénieur ayant pris le virage du marketing, gardeant les pieds sur terre dans un environnement technique innovant et concurrentiel (3Y vitality index @ 40%, SWOT à Strat.).



Mots Clés : Agilité, Analyse, Flexibilité, Mobilité, Leadership, Indépendance, Rigueur, Ethique, Curiosité.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de produit

Marketing

Chimie

B2B