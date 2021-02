MON PROJET PROFESSIONNEL ?

> Etre un ARCHITECTE de l'OFFRE (Produits, Marques et/ou Services)

> Alimenter, construire et soutenir une STRATÉGIE d'enseigne ou de marque.

> Donner du SENS en travaillant sur des ENJEUX SOCIÉTAUX majeurs



MES DOMAINES DEXPERTISES ?

> 15 ans dans le RETAIL

> Accompagnement d'équipes commerciales dans la construction de leur OFFRE (Produits, MDD et Services)

- Etudes de marché, connaissance client et analyse Data

- Category management / Stratégie de gamme / Stratégie d'innovation

- Définition et Gestion des marques



MES MOTIVATIONS ?

J'AIME

> Prendre en charge des missions variées et stratégiques, les animer, les porter et faire

adhérer les équipes.

> Co-construire

> Évoluer dans des structures dynamiques

J'ADORE

> Travailler autour du Client : Comprendre son fonctionnement, le mettre au cœur de la

réflexion stratégique et animer cette vision client au sein de l'entreprise



MES ATOUTS ?

Ingénieur : analyse, esprit de synthèse, résolution de problèmes complexes

Marketer : créativité, sens du service client, adepte des idées novatrices et des nouveaux

process

Communicant : animation d'équipes pluridisciplinaires, adaptabilité et flexibilité



ET SINON ?

> Les Voyages pour découvrir de nouvelles cultures et civilisations

> La Photographie pour son expression créative

> La BD pour me détendre et partager

> La Généalogie pour comprendre l'histoire au travers dune vision familiale



ENVIE D'ECHANGER?

07.66.80.01.01.

bertrand.gary@yahoo.fr