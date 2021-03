Olivier FAYARD

Ancien consultant en excellence opérationnelle et en conduite du changement, jexerce aujourdhui lactivité de naturopathe.



Je propose 3 types dinterventions en entreprise pour améliorer lefficacité et la qualité de vie au travail :



-Des ateliers et des conférences sur la thématique du bien-être au travail pour permettre aux collaborateurs de prendre en main leur santé de façon autonome

- Des consultations naturopathiques pour un suivi sur mesure et individualisé pour les collaborateurs souhaitant aller plus loin dans loptimisation de leur santé

- Des séances de massage AMMA, assis sur une chaise ergonomique d'une durée de 15 à 20 min, pour une détente mentale et physique (diminution de l'anxiété, décontraction musculaire et prévention des douleurs)



Dans ce contexte, mon expérience de consultant, à la fois en termes de savoir-faire et de savoir-être, est une valeur ajoutée pour répondre à vos attentes : jaime le contact humain, je fais preuve dune réelle capacité découte, je pose un cadre propice à la réflexion et je fais évoluer les personnes.



Contactez-moi pour élaborer ensemble votre projet.