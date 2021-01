Olivier FLEURIE

Mes compétences :

CAO

Ingénieur

Vision industrielle

SolidWorks

Automatisme

Gestion de projet

Informatique

Robotique

Management

Project Management

Installation and Commissioning

Mechanical Design

Continuous Improvement

Assembly Lines

Negotiation Skills

Teamwork

Autocad

C Programming Language

C++

Embedded Systems

HTML

Microsoft C-SHARP

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Project

Microsoft Visio

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows XP

Microsoft Word

Operating Systems

SQL

Visual Basic

WinDev

XML