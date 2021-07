Olivier GIRAUD

Depuis 2017 : Consultant freelance en transformation digitale, management et organisation

- Mise en conformité GDPR / RGPD

- Conseil en gouvernance et management IT

- Gestion des risques IT et SSI, contrôle interne IT et SSI, audit IT et SSI

- Pilotage de projet, PMO et conduite du changement

- Transformation digitale

www.audalie.com



Depuis 2015 : Fondateur et CEO de "Pièce Maîtresse", marque de joaillerie commercialisée en ligne.

www.piecemaitresse.fr



Jusqu'à 2015 : consultant en management et organisation des SI chez PwC

Transformation des fonctions SI : organisation, gouvernance, management, processus, reporting...

Audit IT et contrôle interne

PMO & accompagnement au changement



Mes compétences :

Organisation d'entreprise

Conduite du changement

Transformation d'entreprise

Pilotage de projet

Contrôle interne IT

Optimisation de la performance

Gouvernance des SI

Audit informatique

Organisation

Consultant

EFQM

Gouvernance

RSE

SI

Qualité

Système d'information

Performance

Lean