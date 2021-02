Olivier JUIN

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

1975 : Direction de l’école de voile de Cherbourg.

1976 - 1988 : Embarquements sur différents navires marchands aux spécialités diverses telles que super-pétroliers, dragues, baliseurs, car-ferries etc. Ces embarquements réalisés conjointement avec ma formation de capitaine ont été réalisés en tant qu’officier pont, puis officier mécanicien et enfin capitaine. Large éventail de types de navigation allant du cabotage national au long cours en passant par la navigation portuaire et dans les glaces en Baltique

1989 - 2013 : Agent de conduite en centrale nucléaire



FORMATION

1977 : Officier Chef de Quart pont

1982 : Officier Technicien

1986 : Capitaine de 2e classe de la Navigation Maritime

1989 – 1991 : Formation interne à EDF relative à la conduite des installations en centrale nucléaire.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

2002 dépôt d’une enveloppe Soleau relative à l’énergie hydrolienne

2003 dépôt du Certificat d’Utilité Publique n° 02 16824 portant principalement sur l’énergie hydrolienne

2013 dépôt de la marque HydreManche concernant le secteur des Energies Marines Renouvelables

Mes loisirs sont principalement liés au nautisme, au modélisme, à la restauration de patrimoine ancien.



Mes compétences :

Maintenance