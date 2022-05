Olivier KATZ

Parcours international de 22 années en wholesale et retail dans le secteur automobile

Maîtrise des process vente / après-vente / finance et achats

Expertise en business développement/animation commerciale

Leader dynamique et fédérateur, management d’équipes interculturelles orienté résultats

Aptitude à créer des partenariats pour développer les activités commerciales et industrielles



Depuis 2016, Olivier est Directeur Développement Réseau et Qualité pour DS Automobiles en CHINE. Il est responsable de la préparation, de son financement et de l’animation de sa performance. Avec son équipe il a ouvert plus de 30 points de vente 4S.

De 2014 à 2015, Olivier est en charge de l’expérience Client et de la stratégie de distribution pour DS Automobiles en CHINE. Il développe et met en place une CRM complète adaptée aux besoins d’une nouvelle Marque Premium arrivant en CHINE. Un Call-Center unique est mis en place pour faire de chaque contact Client une expérience de Marque différentiante.

En 2013, Olivier est Directeur de la succursale Citroën de Slough près de Londres qu’il réorganise et ramène à l’équilibre financier en 12 mois.

De 2012 à 2013 est Directeur Après-vente pour PEUGEOT Motor Company et CITROËN UK. Il réorganise les 2 équipes commerciales de Marque en une seule entité pour lancer plus de programmes de développement commerciaux. Ces initiatives apportent une croissance des volumes de 10% en 18 mois.

En 2010 et 2011 Olivier est en charge des ventes mondiales de Pieces et Service pour Automobiles CITROËN.





Olivier gère sa carrière comme un entrepreneur. Concentré sur ses objectifs, il sait mettre en place des process simples et efficaces. Il développe ses équipes avec lesquelles il a montré savoir aller chercher la performance. Ce savoir-faire lui vient de sa première mission en CHINE en 2004. Il y a créé et animé le bureau d’Achats en CHINE et en ASIE.



Mes compétences :

Relation fournisseurs

Pilotage de la performance

Analyser et améliorer les performances

Mobilité internationale

International business development

Après-vente

Lean management

Stratégie

Business development

Pricing

Marketing produit

Marketing

Gestion de projet

Gestion des achats

Leadership

Vente

Achats internationaux

Achats

Management

Négociation commerciale

Automobile

Négociation