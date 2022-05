Après 15 années en banque d'investissement et en gestion de fortune (SG et UBS), j'ai fondé Covernance en janvier 2009, pour développer un service de family office dédié aux dirigeants d'entreprises.



Je propose une approche globale du patrimoine professionnel et privé pour structurer et coordonner toutes opérations de cession, d'investissement (immobilier, en participation ou financier) et de financement (capital ou dette):

- en appuis ponctuels de la direction financière et comptable d'une société familiale,

- comme secrétaire particulier en charge de l'optimisation financière, juridique et fiscale des décisions patrimoniales.



J'interviens dans les phases de retournement, de croissance ou de cession de l'entreprise; en cas de diversification, défiscalisation ou transmission du patrimoine privé.



Covernance (SARL) est agréée AMF, ORIAS, ANACOFI - CIF.

Nouveau depuis avril 2010: le siteArray

Pour me contacter:

olivier.kelsch@covernance.fr

mob. 06 25 83 20 79



Mes compétences :

AMF

CIF

Family office

Retournement

Transmission

Vente