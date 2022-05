Olivier KERFANT

Agent d'usine (Chine) pour bioplastiques, plastiques biodégradables et compostables (marchés Europe, Afrique)

Agent d'usine (Europe, USA) pour absorbants industriels minéraux (marchés Europe, Afrique)

Agent d'usine (Europe) pour engrais biologiques (marchés Europe, Afrique)

Agent d'usine (Europe) : Procédé de pyrolyse pour le traitement de déchets : transformation en énergie électrique, chaleur et froid industriel. Marchés : Europe + Afrique.

Agent d'usine : industrie automobile iranienne (Groupes IKCO et SAIPA) - Cibles : marchés Europe + Afrique.



+ Transferts financiers (Afrique), Telecom IP (France, marchés Afrique)