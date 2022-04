Benoit VIOLIER

Expert-comptable, Commissaire aux comptes, Expert Près la Cour d'Appel de Versailles

Associé Gérant du cabinet QUALIANS

Nous accompagnons les PME et leur dirigeant dans l'externalisation de leurs obligations comptables, fiscales et sociales. Conseils en gestion, recherche de financement, évaluation d'entreprise, entreprise en difficulté, audit et commissariat aux comptes.



Mes compétences :

Gestion

Fiscalité

Recherche de financement

Sociale

Commissariat aux comptes

Entreprise en difficulté

Comptabilité

Expertise judiciaire et contractuelle

Création d'entreprise

Évaluation d'entreprise

Transmission d'entreprise