Olivier KIENTZ

Dans le monde de l’entreprise depuis 1991, dont l’essentiel à des postes de technico-commercial, j'ai souhaité en 2009 augmenter mes champs de competences en intégrant une licence professionnelle en ressources humaine jusqu'en juin 2010.

Aujourd´hui, mon experience professionnelle couvre le commercial et sa mise en valeur dans la formation en tant que spécialiste de la vente des produits techniques du bâtiment et de l'industrie ,et des circuits de distributions professionnelles.



Le travail d’équipe, le suivi d’un portefeuille clients et les contacts à haut niveau m’ont permis d’acquérir les compétences dans les domaines mentionnés ci-dessus et de développer et d’enrichir mes talents de communicant, de créatif, de gestionnaire de projet, de force de proposition et de préconisation auprès de mes clients.



Doté d’un tempérament dynamique et entreprenant, disposant d’une connaissance du terrain, capable de m’adapter rapidement à différentes situations et interlocuteurs, je suis en mesure de capter l’attention d’un auditoire tout en le faisant participer et réagir. Homme de réflexion, rigoureux, organisé, l’esprit ouvert et curieux, j’apprécie le travail en groupe dans et devant lequel mon enthousiasme et mon désir de convaincre peuvent s’exprimer.



Passionné de sport, j’a le gout de l’effort et la recherche du dépassement de soi. Attentif aux autres et à mon environnement, j’ai à cœur de donner le meilleur de moi-même dans une mission valorisante, dans une activité ou la relation humaine tient aussi un rôle principal.



Mes compétences :

Maitrise de l'outil informatique

Négociations commerciales

Animation de groupe de travail

Techniques de vente