Olivier KINDER

J'ai débuté mon activité professionnelle chez NEXITY FONCIER CONSEIL à Mulhouse (Haut Rhin) avec pour mission le montage de lotissements sur la région alsacienne.

Pour approfondir mes connaissances en immobilier j'ai rejoint trois ans plus tard l'équipe d'IMMOBILIERE 3F à STRASBOURG avec pour objectif d'augmenter significativement la production de logement du bailleur dans la région.

Après 5 opérations réalisées en partenariat avec le promoteur régional OPERA CONSTRUCTION, le directoire du groupe m'a proposé, dans un premier temps d'intégrer la société pour développer son portefeuille d'affaires en Alsace et Lorraine, puis de prendre un an plus tard la présidence de sa filiale alsacienne forte de 15 personnes.

ICADE CAPRI, filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations s'est portée acquéreur du groupe OPERA CONSTRUCTION en juillet 2007.

Icade Capri est devenu ICADE PROMOTION.



Mes compétences :

Dynamique

Gestion d'entreprise

Développement

Promotion immobilière

Aisance relationelle

Direction de centre de profits

Capacité à faire évoluer l'organisation et les met

Capacité à manager des équipes

Capacité à donner du sens et à entrainer

Capacité à anticiper, coordonner et planifier