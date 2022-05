Professionnel et expert en commercialisation de produit immobilier, direction commerciale et marketing pour le grand Est de la France. Management et animation de la force commerciale et des réseaux.

Charismatique et développeur de ventes.

La pédagogie et la gestion des facteurs humains sont un point fort de mon expérience.



Mes compétences :

Vente

Créativité

Management

Innovation