Dominique SIPP

J'ai fait mes premières armes dans la grande distribution il y a 25 ans et j'ai pu évoluer et apprendre mon métier dans les différentes entreprises pour lesquelles j'ai pu travailler.



Passant du monde de la grande distribution au monde industriel, j'ai pu découvrir que la vente ne s'improvise pas mais qu'elle s'apprend, en utilisant des techniques bien éprouvées.



J'ai décidé en 2012 de franchir enfin le cap et de lancer Mydirco pour permettre aux PME alsaciennes de découvrir les techniques utilisées par les grands groupes.



C'est dans cet esprit que j'accompagne les entreprises dans leur développement commercial.



J'ai choisi d'utiliser les valeurs et les techniques du sport de haut niveau, notamment du rugby (une autre de mes passions) pour transmettre cet apprentissage.



Pour plus d'informations :



En 2013, à l'issue de Mon Master en management je décide de lancer une nouvelle offre de formation qui propose d'utiliser le Sport comme méthode pédagogique pour former les managers intermédiaires.



Pour en savoir + :



A trés bientôt !



Mes compétences :

Grc

Marketing

Chef des ventes

Vente

Vendeur

Rugby

Ipad

Sugar crm

Sage

Voile

Stratégie d'entreprise

Strategie

Management de transition

Management commercial

Management

Stratégie commerciale

Management opérationnel

Management d'équipe

Stratégie marketing

Ski