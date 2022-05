Olivier KIRITCHENKO

Gérant du Cabinet d'Expertise Comptable IDCD



Notre mission :



Traduire dans les comptes vos opérations économiques dans le cadre des règles fiscales et sociales en vigueur est le métier et la vocation du Cabinet ID Conseil et Développement.



Mais à cette activité traditionnelle, nous souhaitons vous proposer plus !



Etre votre partenaire, votre conseil permanent et vous aider au cours de toutes les phases de la vie de votre entreprise à prendre les bonnes décisions en vous concentrant sur votre métier ! Nous nous chargeons du reste !



Pour cela, nous vous proposons une gamme de services multidisciplinaires pour optimiser votre gestion, vos choix stratégiques et vous permettre de vous consacrer à votre métier.



Nous vous proposons une gamme de full services et notamment nos spécialités :



Accompagnement dans l’informatisation de vos outils de gestion

Mise en place d’outils d’analyse et de reporting

Gestion de trésorerie...



Nous nous adressons aux TPE, PME ainsi qu’au groupes, aux particuliers aux associations aux SCI, pour externaliser totalement ou partiellement vos fonctions support,



Pour qu’un Expert Comptable soit efficace, il faut que son client entre dans son cadre de compétences en terme d’activité, de taille, de réactivité et de valeurs communes. Nous vous proposons une gamme de services pour une assistance ponctuelle ou une externalisation durable.



Consulter nous, nous vous proposerons une solution.



Mes compétences :

Comptabilité

Gestion de projets

Finance

Systèmes d'informations

Fiscalité

Contrôle de gestion. Audit

Consolidation des comptes

Stratégie d'entreprise

Management de transition

Expert comptable

Audit

Directeur financier

Expertise comptable

Management

Commissaire aux comptes

Direction générale

Trésorerie