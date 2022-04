Charles-Henri LEFEBVRE

La société 3DO Conseils fait du conseil en Supply Chain à travers des collaborations avec des acteur comme Cegid ou Dialogis par Exemple



En pause pendant les années durant lesquels je me suis occupé du chantier PLF Marine, 3DO reprend ses activités.



Mes compétences principales:

-La supply chain globale, et plus particulièrement la gestion du flux produits et l'exploitation des SI

-La direction de centres de profit



Mes compétences :

Coaching

Demand planning

ERP

Import

Planification

Supply chain

Logistique

Direction de centre de profits

Management