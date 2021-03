Christophe RIVET

Time for a new challenge... Après plus de 30 ans dans la fonction finance/RH , et 24 en tant que DAF, voici en synthèse ce que j'aime apporter et mettre en oeuvre :



• Organisation et optimisation de la fonction administrative et financière

• Anglais totalement professionnel

• Forte expérience RH (IRP, recrutements, administratif, litiges…)

• Expérience des visions stratégiques, travail en équipe sur le développement et la profitabilité

• Utilisation très avancée d’Excel (modèles interactifs, macros…) permettant la mise en place d’outils communs et une analyse approfondie et détaillée des marges et résultats. Sensibilité informatique poussée.

• Expérience multi-secteurs (industrie, distribution, actionnariat Français, Anglo-Saxon...)



Rien ne vaut le travail en équipe, où la vision partagée est réussie au final par un travail en commun.



Mes compétences :

Trésorerie

Ressources humaines

Management

Contrôle de gestion

Direction financière

Finance

Reporting

Comptabilité

Reporting financier

Direction générale

Cash Management

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

service Credit Management

Profit and Loss Accounts

Internal Audit

Transfer Pricing

Financial Analysis

Forecasting

Audit

Risk Management

Power Pivot

Power BI

Microsoft Excel