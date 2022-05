Olivier KLEIN

J'interviens depuis 1992 dans le conseil en management et efficacité commerciale dans le secteur des services, spécialisation Banque-Assurance (DBWK CONSULTING) et également administrateur de la société de courtage d'assurances FRANCO ANGLAISE ASSURANCES S.A. (présents à Nice, Monaco, Marseille et La Baule dont j'ai la charge).



Maître de Conférences de l'Enseignement Supérieur & de la Recherche à l'Université de Nantes et IUT de Saint-Nazaire, j'ai la responsabilité de la licence professionnelle Cadre Commercial du Nautisme (LP CCN), ainsi que de la Négociation commerciale en DUT Techniques de Commercialisation.



De formation commerciale supérieure (Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement Technique de Cachan + Institut Français de Gestion + IAE/ D.E.S.S Marketing des services), doté d’une expérience commerciale réussie (BARNETT BANK, N.A., U.S.A. Florida, FORD CREDIT France), j'ai pris conscience des enjeux de l’univers commercial des entreprises de services.



Je dispose de fortes qualités de leadership et d'une maîtrise exemplaire des attitudes, des savoir-faire et des processus propres au domaine commercial en général, et à la commercialisation des services financiers en particulier.



Mes compétences :

Négociation

Vente

Assurance

Négociation commerciale