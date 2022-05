Olivier KORDEK

Professionnel reconnu, je suis en charge de l'activité industrielle du secteur.

J'ai aussi en charge la gestion et l'accompagnement du réseau de partenaires.

Le conseil technique, la vente de produit et de solutions globales d'entrainement mais aussi l'accompagnement client sur ses maintenances avec la gestion des interventions gérées en interne ou via la sous-traitance sont mes principales missions.

J'interviens sur le secteur de la Picardie ainsi que sur la Région Parisienne.



Mes compétences :

Reporting

Commerce B2B

Expertise technique

Gestion de projet

prestation de service