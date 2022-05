Olivier KUNTZ

Consultant spécialisé en analyse des risques industriels et commerciaux (dommages, perte d'exploitation, plans de reprise d'activité suite à sinistre). Accompagnement de clients industriels dans l’amélioration de la qualité de leur risque.



Ingénieur de comptes, assurant l’interface entre les ingénieurs conseil sur le terrain et les clients industriels, en s’inscrivant dans leurs priorités stratégiques et leur politique de management des risques. Utilisation d’outils d’analyse comparative (benchmark).