Olivier KUNTZ

BAC+5 en ingénierie logicielle, vous avez une expérience réussie du métier de responsable d'affaires en société d’ingénierie et une bonne connaissance du marché lyonnais.

Bon communiquant, dynamique, autonome et force de proposition vous avez le sens du service pour répondre au mieux aux attentes de vos clients et l'esprit d'équipe pour collaborer quotidiennement avec vos collègues du groupe Advans.



ADVANS GROUP est un acteur européen spécialiste du service en projets complexes et innovants.

Par l’intermédiaire de ses entreprises (AVISTO, ELSYS Design, MECAGINE et TES Electronic Solutions), ADVANS GROUP propose une offre complète de services et de solutions dans les domaines des systèmes électroniques, des logiciels applicatifs et de la mécanique.



Les 1000 ingénieurs d’ADVANS GROUP interviennent pour de grandes sociétés internationales et des PME technologiques évoluant au sein de nombreuses industries.



