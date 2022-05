Olivier KWARCIAK

Après une carrière de Responsable dans différents secteurs d'activité (Industrie, Bâtiment, Immobilier), je me suis tourné vers le recrutement.

Pourquoi ?

Parce que je crois que l’Homme reste au cœur de la création de valeur. Hors, cela implique une compréhension de l’Homme mais aussi du modèle économique – C’est là ma valeur ajoutée.

Comment ?

Avec méthode et passion. J'ai toujours été passionné par les relations humaines et ai aussi vu les clefs de la réussite dans les différents postes et les différentes organisations.



Compétences sectorielles: industrie, immobilier, bâtiment.



Culture internationale : 7 ans à l'étranger (Pologne);



Langues :

- Polonais (parfaitement bilingue);

- Anglais (courant);

- Allemand (scolaire, en cours de réactivation).



Valeurs: humanisme ; respect ; travail en équipe ; mérite



Mes compétences :

CRM

Project management

PECO

Second oeuvre bâtiment

Immobilier

Marketing b to b

Management de projet

Montage de projets

VENTE B to B

Technico-Commercial

Chargé d'affaires

BTP

B to B

Export

Conseil en recrutement

Industrie

Recrutement