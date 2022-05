Olivier LABORY

Assistant Manager en recherche active d'un nouveau poste et de nouvelles opportunités, mon domaine de prédilection la réception et ses challenges.



La mobilité n'est pas un problème pour moi.



Mon professionnalisme est reconnu par mes collègues et mes responsables.



J'aime organiser, animer et gérer les tâches pour atteindre l'objectif fixé.

La satisfaction du client est ma priorité.



J'ai été formé par des professionnels de l'hôtellerie dans les fonctions de support mais aussi par des professionnels en matière de droit, de management et de marketing ainsi qu'en HACCP.



Piloter une équipe pour garantir la qualité de service afin de répondre aux besoins de la clientèle en participant à la gestion d'un établissement fait partie de mes compétences professionnelles



Mes compétences :

Gestion des stocks et approvisionnement

Ecoute

Apple iOS

Photographie

Aisance relationelle

HACCP

Empathie

Autonomie professionnelle

Encaissement

Organisation

Droit du travail

Yield management

Marketing

Droit social du travail

Droit des sociétés

Comptabilité générale

Excel

Unicamp, Véga, HIS

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Fidelio

Adaptabilité

Travail en équipe

Dynamique