Olivier LABOUÉRIE

Mon but : favoriser l'engagement de vos équipes et la reconnaissance de votre entreprise comme employeur responsable



15 ans d'expérience dans la communication et les RH en environnements complexes avec parcours international (USA). Ancien conseiller de plusieurs présidents de BPI group et formateur certifié CCI France.



# Plans de communication interne / externe

# Coaching opérationnel et alignement stratégique de CODIR

# Anticipation des risques et communication de crise

# Storytellings

# Formations de dirigeants / middle managers & media-trainings

# Marque employeur

# Assessments de managers

# Lobbying commercial et stratégies de partenariats

# Expérience à l'international (Chicago)



Mes compétences :

Géopolitique

Influence

Public relations

Droit du travail

Travail en équipe

Formation

Gestion de crise

Gestion de projet

Développement commercial

Communication interne

Coaching de dirigeants

Conseil en communication

Ressources humaines

Communication de crise

Lobbying

Stratégie de communication

Communication externe

Management

Conduite du changement

Leadership

Marque employeur

Coaching de CODIR