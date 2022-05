Olivier LACROIX

Susciter les contacts avant-vente nécessaires pour alimenter en RDV et sollicitations téléphonique un réseau commercial de près de 200 personnes est ma mission principale.

Utiliser et mettre en cohérence toutes les armes du marketing pour arriver à cette fin représente mon quotidien : campagnes de prospection en administrations, mailings, emailings, search, affiliations, partenariats,mini-sites Internet, publications...



Le plan marketing-communication se déploie sur toutes les structures que composent le Groupe CSF et sur tous les produits et services qu'il propose : crédits, assurances, épargne, caution, services.



Le Groupe CSF se compose de CSF Association, de CRESERFI, son établissement financier, de CSF Assurances, sa société de courtage d'assurances, de PROGRETIS, sa société de courtage pour de la gestion de patrimoine, de EffiCity, son agence immobilière low cost par Internet et de la Fondation d'entreprise Crédit Social des Fonctionnaires.



Enfin, je pilote la communication interne notamment à travers deux outils : son journal interne et son Intranet et anime certains séminaires, notamment celui qui regroupe les professionnels et les bénévoles du CSF.



Mes compétences :

Aviron

Boxe

Cinéma

Communication

Internet

Littérature

Marketing

Musique

Photographie

Publicité

Sport

Tennis

Voile