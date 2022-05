Olivier Lafarie est un ingénieur industriel dédié à l’amélioration continue, il est certifié Six Sigma. C’est un homme de terrain. Il interagit et communique aisément avec tous les niveaux de la hiérarchie, et s’implique beaucoup dans le respect des échéances. Il a mené de nombreux projets d’amélioration continue pour de grands acteurs de l’Automobile, l’Électronique Grand Publique, le Service Postal, et la Construction. Olivier est une personne qui s’adapte très bien dans de nouveaux environnements, il a travaillé avec succès en France, en Tunisie et maintenant depuis 5 ans au Canada. Son sens de l’organisation et sa rigueur lui permettent de mener ses projets à termes et d’apporter ainsi des gains aux organisations auprès desquelles il s’engage.



Mes compétences :

quality management

Six Sigma

continuous improvement