Olivier LAFFAILLE

Avant tout, je suis un père d'une famille de 4 enfants.



Professionnellement, le métier de juriste-fiscaliste m'attribue des rôles de manager d'équipe et de technicien.

La gestion et l'utilisation de la réglementation fiscale dans un contexte international permettent de satisfaire ma curiosité, ma démarche analytique et comparative et ma ténacité dans la recherche de solutions.

Faciliter l'utilisation de la matière réglementaire, parfois complexe ou sophistiquée, et la rendre accessible et compréhensible sous un angle synthétique sont des principes d'actions qui procurent de la satisfaction dans l'exercice professionnel.

Se retrouver à la croisée de et/ou faire partie d'une des composantes des techniques administratives comme la finance, la comptabilité, le contrôle de gestion et le juridique au service des opérationnels sont également des sources de satisfaction dans l'exécution du métier.

L'expérience et la pratique actuelle m'amènent à exercer la fiscalité sur ses différentes composantes : contrôles fiscaux, revue fiscale de résultats annuels, politique tarifaire intra-groupe pour les aspects prix de transfert, transferts d'actifs et opérations de restructuration, taux effectif d'imposition, ...

Elles conduisent également à animer une équipe de collaborateurs en France et en Europe avec une démarche hiérarchique et fonctionnelle.



