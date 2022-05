Olivier LAFOND

Passionné par ces sujets qui touchent l'entreprise mais aussi les Hommes, je vous apporte tout d'abord un regard technique avec les outils et les méthodes empruntés à la qualité mais aussi au corpus de la gestion des risques et des crises.



Je complète mon approche par la stratégie, la gouvernance du risque et du changement en accompagnant les équipes, et en les acculturant si nécessaire à ces sujets qui font que la sécurité, c'est l'affaire de chacun.

Je suis en recherche active pour démarrer une nouvelle expérience dès septembre.



Mes compétences :

Visual basic

Crisis management

Catastrophes naturelles

Pandémie

Risques majeurs

Risques psychosociaux

Reporting

PCA

Gestion de crise

Benchmark

Gestion des risques

Veille

Cartographie des risques

Analyse

AMDEC

Formation

Lean six sigma

Communication

crue centennale

Six Sigma

lead implementer ISO 22301