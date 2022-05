Olivier LALOUM

Créé en 2005 à l’initiative de 4 associés français et suisse issus du monde de la finance internationale (Groupes Bancaires, Cabinets de Conseil). NOVEO Conseil est spécialisé dans le secteur financier, pour les acteurs de la Banque de Détail, de la Banque Privée, ainsi que pour les Etablissements Financiers Spécialisés et s’appuie sur une équipe de consultants répartis entre la France, la Suisse et le Royaume Uni, et intervenant sur toute l’Europe.



Actifs au sein du monde bancaire et financier international, nous nous mobilisons pour accompagner nos clients dans leur réflexion stratégique, leurs évolutions organisationnelles, voire informatiques et dans le pilotage de projets complexes.



Pour plus d'info :Array



Mes compétences :

Operating Model

Performance opérationnelle

Banque de détail

Stratégie

Banque Privée

Management

Conseil

Accompagnement