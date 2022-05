Je suis spécialisé depuis plus de 10 ans dans l'import/export en tous genre de véhicules, principalement d'Europe, des États-Unis et de l'Afrique. Ma famille est propriétaire de plusieurs concessions de voitures neuves (Honda, Hyundai et Kia) à St-Hyacinthe au Québec.



Mes compétences :

Comptabilité générale

j'ai le titre d'expert comptable (c.a.)