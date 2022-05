Olivier LAMBERT

Pharmacien en Belgique depuis 2004, j'ai acquis ma propre officine en 2007 dans le sud de Bruxelles (CA environ 500 000€). Je travaille tout seul dedans.

En 2014, j'étudie la naturopathie. Je vends ma pharmacie en 2016 (CA environ 900 000€) avec 3 employés.

Je m'intéresse très fort à la richesse de la nature, à l'eau, à l'alimentation, aux abeilles, aux plantes, etc...

J'habite dans le sud de la France près de Perpignan pour le moment.

J'aimerai donner des formations pour les professionnels de la santé comme les médecins, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les ostéopathes, les professionnels de la naissance, etc... sur la nutrition, la phytothérapie par système, les produits de la ruche, la gemmothérapie, les huiles essentielles, l'eau, etc... Éventuellement élargir au public aussi !



Mes compétences :

Formation professionnelle

Pharmacie

Apithérapie

Phytothérapie

Fleurs de Bach

Pharmacovigilance

Naturopathie

Aromathérapie

Gemmothérapie

Homéopathie

Formation