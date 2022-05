Olivier LAMBERT

Depuis 2005, mon parcours est atypique ! Je vis pleinement des passions professionnelles en partageant mon temps entre les « voix off » comme comédien (publicité, documentaire, doublage, institutionnel, voir mon site http://olivier.c.lambert.free.fr ), le coaching de dirigeants, d'équipes marketing ou commerciales dans des situations de prise de parole à enjeu, la formation, principalement à la prise de parole en public, et le conseil en communication free-lance.



Auparavant de 1986 à 2004, j'ai tout d'abord appris à maîtriser la publicité et le marketing grande consommation. J’ai eu ensuite une expérience de création d'entreprise avec le développement de la filiale française d'une agence anglaise, expérience que j'ai complétée par la suite sur le plan théorique par un stage en création et reprise d'entreprise. En ayant dirigé la publicité de carrefour, j'ai géré un budget de communication media et hors media très important tout en manageant une équipe. Enfin ma dernière expérience en agence m'a permis de parfaire ma connaissance des différentes facettes du marketing opérationnel, tout en continuant à manager une équipe d'environ 20 personnes.



J'ai suivi un MBA à l'université Laval, Canada et je suis diplômé de l’ESC Rouen (84). Je parle anglais.