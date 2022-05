Plus de 15 ans d'expérience dans l'énergie électrique (production, transport, distribution) acquise au sein de GDFSuez à l'international (Pacifique, Afrique). L'expérience couvre les schémas directeurs, la gestion de projets, l'ingénierie, la construction d'ouvrages en EPC et l'exploitation avec des responsabilités managériales croissantes.



5 ans d'expérience dans les réseaux de chaleur et de froid urbains (Londres et Paris).



Profil multiculturel, bilingue anglais.