Olivier LAMIRAULT

Acteur de la formation digitale depuis le début des années 1990, je mets en oeuvre et j'accompagne la transformation digitale des pratiques pédagogiques de l'EM Normandie.

Par ailleurs, je développe les marques "SmartSchool Designer" et "Mookeen" dont les finalités sont:

- L'accompagnement des établissements de formation dans la mise en œuvre de leur transformation digitale avec l'élaboration d'une stratégie d’établissement portant sur le choix des outils (LMS, ENT, ePortfolio, outils pour produire du contenu), la conduite du changement, le choix sur l'infrastructure informatique, la formation et l'accompagnement des équipes pédagogiques, la formation des concepteurs de cours, l'aménagement des espaces d’apprentissage…



Spécialités : Transformation digitale - Ingénierie de la formation médiatisée - Design des dispositifs de formation sur mesure - Innovation dans la formation.



Mes compétences :

Réalité augmentée

E learning

Ingénierie pédagogique

Story board

Andragogie

Gestion de projet

Formation